Il s'appelle Diego Molina et il est presque devenu l'ennemi public numéro un en Argentine. Au pays, on ne touche pas à Maradona. Alors, quand cet homme a décidé de se faire photographier à côté de la dépouille de la légende argentine, le pouce levé, il s'est attiré les foudres de toute une nation. Un geste qui a suscité l'indignation et a valu au principal intéressé des menaces de mort sur les réseaux sociaux.

Une enquête a été ouverte car deux autres personnes se sont pris en photo avec le corps de Maradona, puisqu'un second cliché circule également sur la toile. L'avocat du champion du monde 86 a déjà annoncé qu'il allait porter l'affaire devant les tribunaux.

"Ces hommes sont restés seuls pendant deux minutes. Ils n'ont rien à voir avec notre entreprise. Nous les avions engagés pour nous aider à transporter des objets afin de ne pas abîmer le cercueil. Quand nous avons vu les photos, nous avons pleuré", a expliqué le propriétaire des pompes funèbres au quotidien argentin La Nacion, tout en présentant ses excuses auprès des proches de Maradona.

