Un véritable foutoir. Voila comment on pourrait décrire l'organisation de la Copa America. Initialement prévue en 2020 en Colombie, elle avait été reportée d'un an à cause de la pandémie. Durement touché, la Colombie avait décidé de ne pas organiser la compétition. L'Argentine avait pris le relais mais avait également jeté l'éponge. La Conmebol, la Confédération sud-américaine de football, avait alors donné cette lourde tâche au Brésil.

Seulement, au pays du football, la pilule ne passe pas. Selon Radio Gaucha, une radio de basée à Porto Alegre, les joueurs de la Seleçao évoluant en Europe auraient demandé à ne pas disputer le tournoi.

Présent en conférence de presse, le sélectionneur Tite a botté en touche. "Nous avons une opinion très claire (...) et nous la donnerons seulement après les deux matches" de qualification pour le Mondial-2022 qui auront lieu avant la Copa América (13 juin - 10 juillet), a-t-il annoncé à la veille de la rencontre entre le Brésil et l'Equateur, à Porto Alegre.

Normalement, Casemiro, le capitaine de la Selecao devait également se présenter à cette conférence. Le milieu du Real Madrid a brillé par son absence. De quoi confirmer les impressions: les joueurs qui évoluent en Europe souhaiteraient ne pas participer à la Copa America. "Les joueurs ont une opinion et ils l'exprimeront en temps voulu. C'est d'ailleurs la raison de l'absence de notre capitaine", a ajouté Tite.

Le sélectionneur a précisé qu'il avait fait part de son opinion au président de la Confédération brésilienne de football (CBF), Rogério Caboclo, et que ce dernier avait également participé à une réunion avec l'équipe, à la demande des joueurs. "C'était une conversation très franche", a révélé Tite.

Très critiqué pour la gestion de la crise, Jair Bolsonaro a lui confirmé que la compétition aurait bien lieu dans son pays. Ravie, la Conmebol avait remercié le président controversé d'avoir accepté "d'ouvrir les portes de son pays pour le tournoi."

Plusieurs joueurs uruguayens étaient également montés au créneau pour pester contre l'organisation du tournoi. "Je suis frappé par le fait que la Copa América se joue malgré la situation actuelle", avait lancé Luis Suarez. Son compatriote Edinson Cavani (Manchester United) a pointé "une terrible irresponsabilité" tandis que son capitaine Diego Godin a demandé "des garanties et la tranquillité d'esprit pour tous" les participants.

Le Covid-19 a fait près de 470.000 morts au Brésil et l'augmentation récente des contaminations indique une troisième vague à venir lors des prochaines semaines, alimentée par la propagation de nouveaux variants.

Le sénateur Renan Calheiros, farouche opposant du président Bolsonaro, avait demandé mardi à Neymar de boycotter la Copa América, le "championnat de la mort".