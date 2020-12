Scoore Super League: Anderlecht remporte le Clasico et creuse l’écart Football Emmanuel Thyssen Les Mauves ont asphyxié les joueuses rouches en une demi-heure. © Belga

En cas de victoire, le Standard pouvait revenir à hauteur de ses invitées en tête du classement. Mais, à l’Académie, sous les yeux du sélectionneur national Ive Serneels, on a vite compris que les filles de Patrick Wachel allaient s’octroyer six unités d’avance au terme du clasico.



Lors de la première accélération de Wullaert, l’internationale faisait mouche en deux temps. Et, à la demi-heure, tout était dit : 0-3. Plus vives et plus entreprenantes, les Bruxelloises ont maitrisé leur sujet.



Plus en contrôle en seconde période, Anderlecht aggravait la marque à deux reprises par Wullaert alors que les Rouches affichaient un peu plus de détermination offensive. Mais pas assez pour tromper Odeurs, peu sollicitée. Et même quand les Rouches obtiennent un penalty (87e), Gelders le botte sur le poteau…





Standard Femina – Anderlecht: 0-5 Standard : Lichtfus; Nelissen, Marinucci, Bormans (36e Vanaenrode); Wajnblum, Cranshoff, Janssens, Calleeuw (36e Petry); Vanmechelen (72e Brackman), Schoenmakers, Gelders.



Anderlecht : Odeurs; Deloose, Vanhamel, Colson, De Neve; Tison (72e Ouzraoui),Vatafu, Missipo; Wullaert (89e Maximus), De Caigny, Wijnants (64e Van Gorp).



Arbitre : M. Meys



Les buts : 8e Wullaert (0-1), 25e Vatafu (0-2), 31e De Caigny (0-3), 79e Wullaert (0-4), 82e Wullaert (0-5)



Avertissements : Tison, Colson, Nelissen.