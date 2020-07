Score nul et vierge entre Seraing et Malines Football Matthias Sintzen Les Métallos ont dominé sans parvenir à conclure. © D.R.

Seraing continue à préparer sa saison dans le monde du football professionnel. Défaits 4-1 à Metz (Ligue 1), les Métallos avaient à nouveau un véritable test ce samedi matin en recevant Malines au Pairay, un stade dans lequel ils n'avaient plus évolué en match depuis près de cinq mois.



Pour ce match, Seraing était privé de Werner, Mouhli, Al Badaoui et Sanogo. Du côté de Malines, Zakaria Atteri était en test. Il s'agit d'un milieu de terrain de 18 ans, évoluant à Mouscron.



Les locaux dominaient toute la rencontre et tentaient de belles choses devant la cage adverse, sans pour autant conclure. Comme à Metz, Mikaudatze était dangereux.



Il fallait attendre la 2e période pour voir Malines s'approcher du gardien adverse. Mais Dietsch, qui remplaçait Mignon, était attentif.



Ce samedi à 19h, Malines a rendez-vous à l'OHL pour un deuxième amical. Le prochain rendez-vous de Seraing est fixé au 1er août, face à Alost.



Seraing (1ère mi-temps) : Mignon, Godart, Machado, Faye, Maydana, Lahssaini, Labylle, Sabaouni, Cascio, Ndiaye, Mikaudatze.

Seraing (2e mi-temps) : Dietsch, Swers, Machado (85e Lo), Kilota, Boulenger, Lahssaini (68e Pierrot), Labylle, Sabaouni, Cascio (81e Basha), Ndiaye, Mikaudatze (71e Boseko).



Malines (1ère mi-temps ): Bouzian, Van Cleemput, Lemoine, Vanlerberghe, Van Hoorenbeeck, Van Damme, De Bie, Coveliers, Dassy, Dailly, Atteri.

Malines (2e mi-temps) : Bouzian, Boni, Lemoine, Vanlerberghe, Van Hoorenbeeck, Van Damme (68e Boudry), De Bie, Coveliers, Dassy, Dailly (78e Kotsopoulos), Quadflieg.



Arbitre : M. De Cremer.