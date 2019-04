Notre ancien arbitre numéro 1, au placard depuis le début du Footgate, est en manque de football et veut revenir au plus vite.

Sébastien Delferière a brisé le silence. Sur sa page Facebook personnelle, l'arbitre a publié un message, en français et en néerlandais: "Que ce soit clair. Oui, les 90 minutes par journée de championnat me manquent. Mes assistants, les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants et les supporters... Je vais prouver que je n'ai rien fait d'illégal!!!".

Notre ancien sifflet numéro 1 n'a donc pas abandonné l'idée de revenir à l'arbitrage. Pour rappel, il n'a plus dirigé un seul match professionnel depuis les révélations du Footgate en octobre.

Sébastien Delferière a été inculpé pour participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption privée. On lui reproche d'avoir bénéficié d'une réduction sur l'achat d'un véhicule grâce à l'intervention de l'agent Dejan Veljkovic. Contrairement à Bart Vertenten, l'autre arbitre inquiété dans le Footgate, Delferière n'avait pas été placé sous mandat d'arrêt.