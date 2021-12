Footgate : l’ex-arbitre international brise le silence trois ans après. Chargé notamment par le repenti Dejan Veljkovic, avec ses avocats, il va passer à la contre-attaque. "De grande envergure et sur tous les fronts", promet-il.

C’est sidéré et littéralement scotché dans son fauteuil que Sébastien Delferière a regardé l’émission "Pano" diffusée hier soir sur la VRT et consacrée à l’explosif dossier du Footgate.

Lui qui s’était volontairement gardé de s’exprimer sur son cas malgré toutes les allégations proférées ci et là à son sujet, tout en nous révélant toutefois en off le côté maléfique et manipulateur du "repenti" Dejan Velkjovic, l'actuel directeur sportif de Soignies Sports en 1e Provinciale Hainaut a donc dû patienter plus de trois ans avant de prendre connaissance du contenu du dossier auprès de la Chambre des accusations. Maintenant que le repenti serbe en a rajouté une couche sur la chaîne flamande, le citoyen sonégien s’apprête à sortir la grosse artillerie, en compagnie de ses avocats, Jorgen van Laer et Louis Derwa, pour clamer son innocence, laver son honneur et, on peut le supposer, réclamer des dommages et intérêts auprès d’une Fédération elle aussi mise en cause au passage. Cette même Fédération qui n’avait pas hésité un quart de seconde pour enfouir Sébastien Delferière et Bart Vertenten dans le même sac et leur couper le sifflet…

Sébastien Delferière, pourquoi aviez-vous attendu si longtemps avant de sortir de votre mutisme ?