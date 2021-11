LeUn point contre les Allemands de Leipzig mercredi (21h) au Jan Breydel permettrait aux Blauw en Zwart d'être assurés de passer l'hiver européen après cette 5e journée de Ligue des Champions. Ce match, décisif pour la 3e place, synonyme de barrages pour l'accession en huitièmes de finale de l'Europa League, opposera deux équipes battues ce weekend. En effet, les Gazelles ont mordu la poussière à Malines (2-1) alors que Leipzig n'a pas eu voix au chapitre à Hoffenheim (2-0).

Bruges, grâce à sa victoire 1-2 à l'aller, peut se permettre d'enregistrer un partage mercredi. A contrario, les Allemands, derniers du groupe avec 1 point, n'ont pas d'autre choix que de s'imposer s'ils veulent survivre. Le FCB, 4 points au compteur, est troisième derrière les ogres que sont Manchester City (9) et le Paris Saint-Germain (8), qui s'affronteront à l'Etihad Stadium dans l'optique de la première place.

Genk et l'Antwerp, les deux formations belges en Europa League, ne sont pas dans une position confortable. Les Limbourgeois sont troisièmes du groupe H avec deux points de retard sur le Dinamo Zagreb, où ils se déplaceront jeudi (18h45). Une défaite enterrerait leurs espoirs de continuer en Europa League.

La situation du Great Old est encore plus délicate. Dernier du groupe D avec 1 seul point, il est contraint à l'exploit à Francfort (21h), premier et invaincu (10 pts), s'il veut éviter l'élimination.

En Conference League, La Gantoise est en tête du groupe B avec 10 unités et pourrait s'assurer de disputer les huitièmes de finale en cas de victoire jeudi (21h) sur le terrain des Chypriotes de l'Anorthosis Famagouste, derniers (2 pts).