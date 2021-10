"Kun Agüero a été victime d'un malaise thoracique et a été transféré à l'hôpital pour passer un examen cardiologique", a précisé le club catalan sur Twitter. A la 40e minute du match, Agüero s'est allongé à terre en se touchant la poitrine et le cou, visiblement victime d'un malaise. L'arbitre a appelé les secouristes mais Agüero est sorti du terrain en marchant, remplacé par Philippe Coutinho (41e). Il a ensuite été évacué vers un hôpital de Barcelone dans une ambulance, suivant le protocole en place.

"Je lui ai demandé comment il allait, il m'a dit qu'il ne se sentait pas bien. Ils l'ont emmené à l'hôpital pour voir ce qu'il a eu. Je ne peux pas en dire plus", a indiqué l'entraîneur intérimaire du Barça, Sergi Barjuan, en conférence de presse d'après-match, sans donner davantage de détails. Durant la rencontre, le Barça a peut-être perdu un autre joueur sur blessure: le défenseur Gerard Piqué a été remplacé par le Français Clément Lenglet à la 70e minute, et a quitté la pelouse en boitant et en grimaçant. Le défenseur central a souffert d'une "surcharge de travail au mollet de la jambe droite", a indiqué le Barça sur ses réseaux sociaux, précisant que Piqué passera des examens plus approfondis.