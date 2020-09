La première journée aura lieu le 19 septembre

C’était le 03 août 2020 que la Lega a officialisé la date de la nouvelle saison de la Série A. Si la première journée était programmée pour le 12 septembre, elle aura finalement lieu le 19 septembre, ce qui laisse une semaine supplémentaire de pause pour les équipes participantes. Cette 119e édition va se dérouler environ un mois et demi après la finale de la saison 2019-2020. Pour rappel, la 118e édition a été allongée à cause de la pandémie du coronavirus et ne s’est achevée que le 26 juillet.

La saison 2020-2021 comportera 38 journées et se terminera le 23 mai 2021. Les clubs n’auront qu’une semaine de trêve hivernale qui se tiendra entre le 24 décembre et le 2 janvier. Par ailleurs, 6 journées seront jouées en semaine.

Pour cette saison, les sélections bénéficieront de 3 pauses, le 11 octobre, le 15 novembre et le 28 mars. Outre la Juventus FC, championne de la Série A pour la neuvième fois consécutive, 19 autres équipes vont participer à ce Championnat d’Italie de football. Les 3 clubs promus pour cette saison sont Crotone, Benevento et Spezia.

Les rencontres diffusées sur betFIRST TV

Le calendrier de la série A italienne a été dévoilé le 2 septembre. Les affiches promettent de belles rencontres dès les trois premières journées. En effet, un affrontement entre Lazio et Atalanta aura lieu le 19 septembre, tandis que la seconde journée sera marquée par un Juventus – AS Roma. Mais c’est la troisième journée, le 4 octobre, qui sera la plus intéressante avec une rencontre entre Juventus FC et Naples.

Le Premier ministre italien a été clair : il n’est pas encore envisageable que les matchs, du moins les premiers, soient assistés directement par les spectateurs. Les rencontres se dérouleront donc à huis clos.

