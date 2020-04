Voetbal Vlaanderen, l'aile flamande de la fédération belge de football (URBSFA), a annoncé mercredi que l'ASV Geel (D2 amateurs B) n'a pas rempli les conditions d'octroi de la licence pour la D2 et la D3 amateurs.

Berchem Sport a reçu sa licence pour les D2 et D3 amateurs après avoir fourni des explications supplémentaires lundi au Comité sportif de Voetbal Vlaanderen. Les 61 autres clubs ont reçu directement une évaluation positive. KFC Duffel (D2 amateurs B - forfait général), KVV Vosselaar (D2 amateurs B), KSV Bornem (D3 amateurs A), KVC Wingene (D3 amateurs A), KSK Oostnieuwkerke (D3 amateurs A) et VK Linden (D3 amateurs B) n'ont pas fait la demande de licence. Le FC Dender l'avait d'abord fait avant de la retirer car le club devrait normalement rester en D1 amateurs. C'était la première fois que les clubs de D2 et D3 amateurs doivent soumettre des dossiers de licence à Voetball Vlaanderen, qui contrôle, entre autres, si les jeunes reçoivent leur chance et si les finances des clubs sont transparents.