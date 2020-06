Un joueur d’exception doté d’une classe folle. C’est le souvenir que laisse Enzo Scifo sur un terrain de football.

Lorsqu’on évoque avec lui sa belle carrière, il sourit. Celui qui a fait ses débuts avec Anderlecht lors de l’inauguration du Parc Astrid rénové n’a jamais oublié ce jour, lors duquel il a affronté son idole : Diego Maradona. "Ce fut un des plus beaux moments de ma carrière et cela m’a donné des ailes", se souvient-il. Le Real Madrid frappe à sa porte alors que le joueur n’a que 19 ans. Mais le transfert de celui-ci ne se fait pas. "J’en ai reparlé plus tard avec Emilio Butragueño. Il s’en souvenait. Mais cela n’a tout simplement pas fonctionné."

(...)