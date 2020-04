Une opinion signée Stijn Francis, conseiller de joueurs. Il travaille, entre autres, avec Dries Mertens et Toby Alderweireld.

Le coronavirus a atteint le football. Les matchs ne peuvent plus se disputer et une grande incertitude plane sur la suite des compétitions.

Tous les clubs en Europe font face aux mêmes défis financiers. La Premier League estime son manque à gagner, seulement pour cette saison, à 1,3 milliard d’euros. La plupart des clubs européens demandent à leurs employés - joueurs compris - d’accepter une significative baisse de salaire. Pour les joueurs, ce n’est pas acceptable, pour diverses raisons.

La première, c’est le principe de stabilité contractuelle. Il fait partie des fondations du football moderne et assure que les contrats sont respectés par les deux parties, dans la mesure du possible. Ce principe distingue le régime d’un joueur de football de celui de tout autre travailleur.

Un travailleur "normal" peut quitter son employeur en échange d’une compensation limitée ou d’une période de préavis. À tout moment, l’employeur peut également mettre fin à sa collaboration avec un travailleur, en respectant la période de préavis ou en déboursant une compensation. Quand un club fait signer un joueur, il prend un risque en payant une indemnité de transfert ou une prime à la signature ainsi qu’un salaire conséquent. En échange de ce risque, les joueurs ne peuvent pas quitter le club avant la fin de leur contrat, à moins que toutes les parties impliquées ne marquent leur accord. Par ailleurs, les joueurs sont sûrs que, pendant la période de leur contrat, le club leur verse leur salaire.

Alors, il faut les laisser partir gratuitement

Que désormais les clubs demandent de réduire les salaires de leurs joueurs, cela sape le principe de stabilité contractuelle. Si les clubs insistent pour diminuer ces salaires, les joueurs devraient, alors, être placés sous le même régime que n’importe quel travailleur. En contrepartie, les clubs devraient accepter que les joueurs partent gratuitement. Ces clubs ne seraient donc plus en position de demander une somme de transfert.

On aurait pu attendre, dans le chef de dirigeants d’entreprises bien gérées, qu’ils aient gardé un matelas financier suffisant pour survivre à une baisse temporaire de revenus. De nombreux clubs ne l’ont pas fait et, pour le moment, ils sont en plein stress. Parce qu’ils ont eu tendance à (sur) investir sur des joueurs.

Au début de chaque saison, beaucoup de clubs dépensent consciemment plus d’argent qu’ils n’en ont dans l’espoir de revendre des joueurs avec une plus-value et de rester dans la compétition la plus lucrative (grâce aux droits télévisés).

Quand les clubs font du bénéfice, les joueurs n’en profitent pas

Pour rester compétitifs, les clubs et leurs propriétaires sont prêts à risquer toutes leurs ressources, sans prendre la peine de constituer une réserve. Si cette stratégie risquée porte ses fruits et que le club en tire profit, aucun de ses employés ou de ses joueurs ne verra une partie de ces bénéfices. N’oublions pas que, lors de la saison 2017-2018, les clubs de Premier League ont réalisé un bénéfice global de plus de 325 millions d’euros avant taxation. Aucun de ses joueurs n’en a touché la moindre part. Par conséquent, il est injuste aujourd’hui de demander aux employés et aux joueurs de sacrifier leurs salaires, maintenant que la situation est devenue difficile pour les clubs.

Ceci a également un effet pervers. Dès que les matchs pourront être disputés et diffusés, les joueurs, en acceptant une diminution, vont indirectement faciliter l’achat de nouveaux joueurs par leur club. Et donc permettre l’arrivée de concurrents pour leur poste… Une diminution ne pourrait être acceptée que si les clubs s’engagent à rembourser les salaires avant d’acheter des nouveaux joueurs.

Une baisse de masse salariale signifie moins d’argent pour l’État

Une réduction des salaires a aussi un impact fiscal sur les différents gouvernements, dans une période où ceux-ci ont bien besoin de toute source d’argent. Par exemple, les clubs de Premier League demandent à leurs joueurs de baisser leur masse salariale d’environ 650 millions d’euros. Le manque à gagner pour le gouvernement britannique dépasserait les 230 millions d’euros. Dans ce contexte de crise sanitaire, il paraît très égoïste que les clubs placent leurs intérêts financiers avant l’intérêt général. Au lieu de réduire les salaires, il serait plus sage que les clubs et les joueurs fassent des donations aux hôpitaux et aux institutions médicales.

En conclusion, les clubs ne devraient pas demander à leurs joueurs de diminuer leurs salaires, à moins que ce ne soit essentiel pour leur survie. Si certains clubs ont vraiment peur de ne pas y survivre, cela signifie qu’ils n’ont pas été assez prudents et qu’ils devraient mettre tous les joueurs en chômage économique. Dans ce cas, les joueurs devraient avoir la permission de mettre fin à leur contrat, contre une compensation financière, comme tout travailleur normal.

Si les joueurs, malgré tout, acceptent une réduction de salaire, celle-ci devrait être soumise à certaines conditions. Comme l’interdiction de réaliser des transferts payants tant que la réduction salariale n’a pas été compensée.