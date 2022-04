Jeune retraité, il savoure la vie normale après 20 ans dans un monde qu’il n’a jamais vraiment apprécié.

Visage émacié, sourire Pepsodent. Depuis sa retraite, Silvio Proto ne déprime pas. Au contraire, il (re)vit, s’offre des moments de détente en famille ou sur un green. En effet, inoculé lors de son passage en Italie, le virus du golf ne le quitte plus. Son handicap actuel ? 11. "Objectif 7 cet été", dit-il. C’est tout sauf un hasard si le rendez-vous a lieu sur la terrasse avec une vue idyllique du golf de la Tournette à Nivelles. Il vient de finir un parcours et… il râle.

"Ce sport est très frustrant. Un jour, tu as l’impression d’être le meilleur. Le lendemain, tu es nul…", dit-il avant de commander une eau pétillante avec citron s.v.p. À 38 ans (il en aura 39 le 23 mai), il peut dévoiler sa vraie personnalité. Il ne doit plus se cacher derrière son statut de vedette d’Anderlecht. Après quasi 20 ans de carrière et de nombreuses récompenses (six titres de champion avec Anderlecht, élu gardien de l’année à trois reprises et 13 fois Diable rouge), il renoue avec une vie "normale". Plus proche de ses valeurs de père, d’homme et de mari. Plutôt éloigné de cette vie artificielle de footballeur pro qu’il ne renie pas sans nourrir une once de nostalgie. Interview confession.

Silvio, comment se passe votre vie d’après ?

"Parfaitement. Sur le plan physique, je me suis toujours soigné. Quelques blessures gérées à la va-vite comme mon poignet cassé en 2014 se rappellent parfois à mon souvenir mais je n’ai pas à me plaindre. Je m’entretiens en jouant au golf et en pratiquant le jogging. Cela me permet de manger ce que je veux. Ce que je me suis refusé durant ma carrière. J’ai toujours voulu mettre tous les atouts dans mon jeu pour construire une carrière. Une certitude, ma vie actuelle est beaucoup moins stressante. Je suis plus heureux que lorsque je jouais au foot."

Comment avez-vous appréhendé la vie dite normale ?

(...)