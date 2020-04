Silvio Proto regretterait la disparition des playoffs: "Maintenant que tout le monde est habitué au système..." © Belga Football N. Ch.

Contacté par "Complètement Foot", le deuxième gardien de la Lazio Rome a évoqué le championnat belge. Confiné à Rome, Silvio Proto a notamment évoqué son expérience en Italie avec nos confrères de la RTBF: "Cela m'a permis d'élever mes enfants dans un autre pays. Je me suis rendu compte de la beauté de la Belgique en la quittant. Après ma carrière, je reviendrai d'ailleurs au pays" explique celui qui "ne voulait pas partir d'Anderlecht".



Le format du championnat belge (actuellement à l'étude) a ensuite été mis sur la table: "Au début, quand on a vu les playoffs arriver, on s'est posé des questions", se souvient Proto. "Devoir jouer une saison pour rien puis ensuite disputer les playoffs... Finalement, la première saison, Anderlecht était champion après six journées et on s'est dit que c'était génial. C'est un système éprouvant mentalement mais d'un autre côté, cela peut permettre de sauver une saison. Je me souviens du dernier titre que j'ai gagné avec Anderlecht, tous les journaux disaient qu'on ne serait plus champion. Puis, on a tout gagné jusqu'au dernier match où on a fait un nul, et on a été sacré. Maintenant que tout le monde est habitué au système des playoffs, je trouverais moche qu'ils disparaissent."