Le média italien Tuttosport a dévoilé la liste des 100 prétendants au titre de Golden Boy, récompensant le meilleur jeune joueur (U21) de la saison en Europe.

Parmi cette liste élargie, on retrouve encore six Belges. Trois d'entre eux évoluent à l'étranger : Jérémy Doku (Rennes), Eliot Matazo (Monaco) et Aster Vranckx (Wolfsburg). Les trois autres évoluent en Pro League. Il s'agit d'Anouar Aït El Hadj (Anderlecht), Cisse Sandra (Club Bruges) et Maarten Vandevoordt (Genk).

Des choix étonnants puisque seulement deux d'entre eux étaient titulaires avec leur club cette saison (Vranckx et Vandevoordt). Les quatre autres n'ont pas connu la même réussite. À Rennes, Doku a connu une saison galère, minée par les blessures ; après une belle fin de saison dernière, Matazo n'a pas réussi à confirmer à Monaco. Une remarque qui vaut également pour Anouar Aït El Hadj, très peu utilisé par Vincent Kompany cette saison. Enfin Cisse Sandra, une belle promesse du Club, n'a pas encore réussi à se forger une place de titulaire chez les champions en titre.

À côté de ces six Belges, on retrouve également un... demi-belge avec Diego Moreira, fils d'Almani Moreira passé par le Standard et où il a été formé avant de partir pour Benfica en 2020.

Mais les favoris pour la prestigieuse récompense sont à chercher ailleurs. Pedri pourrait ainsi se succéder à lui-même mais devra faire face à la concurrence d'Eduardo Camavinga qui sort d'une belle saison avec le Real Madrid ou encore de Jude Bellingham (Borussia Dortmund) et Ryan Gravenberch (Ajax).

Tous les 15 du mois, la liste de 100 noms sera amputée de 20 unités et régulièrement mise à jour pour déterminer les 20 finalistes. En octobre, 40 journalistes européens voteront pour désigner le lauréat de l'édition 2022.