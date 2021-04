Les Brugeois sous la loupe par Michel Dubois

Mignolet 6

Une belle détente avant le repos. Pris à contre-pied sur le premier but et impuissant sur le second. A sauvé un nouveau but à un moment important.

Mata 4

Une interception trop agressive lui a valu un cinquième avertissement fatal. S’il s’est révélé toujours aussi généreux dans l'effort, il n’est pas parvenu à s’infiltrer avec efficacité et ses centres ont terriblement manqué de précision. Sa prestation la moins probante de la saison.

Mitrovic 5