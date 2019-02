Du côté des Limbourgeois, le cas Alejandro Pozuelo laissera-t-il des traces?

Inévitablement, l'affaire est revenue sur la table en conférence de presse. Rappelons que l'Espagnol souhaiterait quitter le Racing et considère que le club ment au sujet du contrat auquel il est lié.

Le président Peter Croonen considère que "que le club est dans son droit quant à l'accord qu'il dispose avec Pozuelo. Mais le joueur a un autre point de vue. Ce n'est pas amusant, mais cela fait partie du football moderne", clame-t-il dans la presse flamande ce jeudi.

Pour le coach Philippe Clément, le sujet reste sensible voire tabou. "Je ne préfère pas évoquer cela. Vu que Pozuelo est toujours un joueur de Genk, il fait partie du groupe", souligne-t-il auprès de nos collègues de HLN. "Comme je le fais toujours, je déciderai au dernier moment s'il est prêt physiquement et mentalement à disputer cette rencontre".

En cas de défection de son médian, Clément pourrait se tourner vers Wouters, Heynen et Malinovskyi dans l'entre-jeu, comme il l'a fait contre Mouscron.

De son côté, Malinovsky a donné un avis tranché sur la manière dont le groupe digère ce clash. "Nous sommes tous des professionnels et nous sommes uniquement concentrés sur notre tâche sportive. Ce qui se passe en dehors du terrain, cela ne nous préoccupe pas", affirme le milieu qui sait à quoi s’attendre face au Slavia Prague. "Si vous donnez de la place aux Tchèques, vous aurez des ennuis. Nous devons garder les espaces aussi petits que possible. Nous sommes détendus et motivés à 100 %."

Pas moins de 1 000 fans limbourgeois ont fait le voyage dans la capitale tchèque. "Ce soir, nous jouerons aussi pour eux."