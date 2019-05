Comme Bruges l’an passé, Genk a l’occasion de gagner tous les trophées individuels.

En plus du gala du Footballeur pro (voir ci-contre), il y a aussi le Soulier d’ébène ce lundi, au Birmingham Palace d’Anderlecht. Et là aussi, c’est un Genkois qui part favori pour succéder à Anthony Limbombe : Aly Samatta. L’attaquant part largement avec les faveurs du pronostic face à Yohan Boli (Saint-Trond), Arnaut Danjuma (Club Bruges), Landry Dimata (Anderlecht) et Mehdi Carcela (Standard).

Samatta deviendrait le tout premier Tanzanien à remporter ce trophée qui a déjà sacré douze nationalités différentes (dont la Belgique) depuis sa création en 1992.

S’il l’emporte, Samatta s’insérerait aussi dans la belle lignée des avants-centres africains de Genk après Souleymane Oularé (vainqueur en 1999) et Moumouni Dagano (2002).