Eden Hazard (Chelsea) a reçu pour la deuxième année consécutive le trophée de Meilleur joueur belge évoluant à l'étranger, mercredi, lors de la cérémonie du 65e Soulier d'Or, organisée au Studio 100 Pop-Up Theater de Puurs.

Pas présent à Puurs, Hazard est intervenu en direct depuis Londres. Le capitaine des Diables Rouges avait reçu en décembre le titre de Sportif belge de l'année.

Leko devant Clément!

Le Croate Ivan Leko a reçu le trophée d'Entraîneur de l'année, mercredi, lors de la cérémonie du 65e Soulier d'Or, organisée au Studio 100 Pop-Up Theater de Puurs.

Leko (Club Bruges), 40 ans, champion de Belgique avec le Club Bruges, a récolté 258 points, 5 de plus que Philippe Clément, 44 ans, leader du championnat avec Genk, 2e avec 253 points. Ricardo Sa Pinto, 46 ans, vainqueur de la Coupe de Belgique avec le Standard, est 3e avec 98 points.

Carcela en tête des votes après le premier tour

Mehdi Carcela est en tête après le premier tour de vote du Soulier d'Or. Le milieu du Standard compte 143 points.

Il devance de 25 unités le Brugeois Hans Vanaken (118 points), grand favori de ce 65e Soulier d'Or, qui sera remis mercredi soir à Puurs.

Un autre joueur du Standard, Junior Edmilson, est troisième (80).

Le Brugeois Wesley Moraes est l'Espoir de l'année

Wesley Moraes a été désigné Espoir de l'année, mercredi soir, lors de la cérémonie du 65e Soulier d'Or, organisée au Studio 100 Pop-Up Theater de Puurs.

Le Brésilien, 22 ans, a inscrit 11 buts en 38 rencontres la saison passée, au terme de laquelle il a remporté le titre avec le Club Bruges. Cette saison, il a déjà fait trembler les filets 7 fois en 19 rencontres.

Wesley a été préféré à Sander Berge (Genk), 20 ans, Alexis Saelemaekers (Anderlecht), 19 ans. Il succède à Henry Onyekuru.

Kalinic meilleur gardien

Le Croate Lovre Kalinic a reçu pour la deuxième année consécutive le trophée de Gardien de l'année, mercredi, lors de la 65e cérémonie du Soulier d'Or, organisée au Studio 100 Pop-Up Theater de Puurs.

Kalinic, 28 ans, a signé 10 'clean sheets' avec La Gantoise. Il a été transféré à Aston Villa durant le mercato hivernal. Le Croate a été préféré à Sinan Bolat (Antwerp) et Guillermo Ochoa (Standard). Kalinic devient le premier gardien à remporter deux années de suite ce trophée, attribué pour la première fois en 2013.

Le prix a été remis par Vincent Vanasch, le dernier rempart des Red Lions champions du monde de hockey et élu Meilleur gardien du monde en 2017.

Siebe Schrijvers a inscrit le but de l'année

La reprise de Siebe Schrijvers (Club Bruges) contre l'Antwerp été désignée "But de l'année".

Schrijvers avait repris instantanément une passe de Wesley et lobé Sinan Bolat, trop avancé. Son équipier Hans Vanaken (contre Anderlecht) et le joueur de Genk Ruslan Malinovskyi (contre Saint-Trond) étaient les autres finalistes.

Le prix a été remis par le Diable Rouge Dries Mertens.

Roberto Martinez voit Vanaken sacré!

Le sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez estime qu'il est "difficile d'avoir un plus vainqueur" qu'Hans Vanaken, grand favori de la 65e cérémonie du Soulier d'Or,.

Le sélectionneur des Diables Rouges a constaté avec plaisir que des Belges se sont illustrés en 2018. "La Pro League a toujours été un bon championnat pour le développement de jeunes bons joueurs", a expliqué Martinez. "Dans ce cas, en 2018, nous avons vu les débuts chez les Diables de Birger Verstraete, Leandro Trossard ou Hans Vanaken."

Ce dernier est le grand favori du Soulier d'Or. "C'est très intéressant de voir comment Hans a progressé cette année. Il est devenu un joueur très régulier. C'est difficile de trouver quelqu'un de plus performant cette année. Il a accumulé des succès et a été constant toute l'année. Leandro a été fantastique, mais il a été blessé pendant un moment. La régularité est importante quand on doit attribuer un trophée. C'est difficile d'avoir un plus beau vainqueur que Vanaken", a conclu Martinez, qui a fait débuter le Brugeois en équipe nationale lors de l'amical de septembre en Ecosse.