Philippe Clément, l'entraîneur du Club de Bruges, a été élu Entraîneur de l'Année pour la deuxième année de rang dans le référendum du Soulier d'Or. Avec 335 points, Clément devance Hernan Losada, l'entraîneur du Beerschot (196 pts) et Ivan Leko, l'ex-entraîneur de l'Antwerp (163).

Philippe Clément remporte donc cette distinction pour la deuxième fois de suite. En 2019, il avait élu après avoir remporté le titre de champion de Belgique avec le Racing Genk. Il avait alors devancé Laszlo Bölöni et Jess Thorup qui entraînaient respectivement l'Antwerp et La Gantoise.

Entraîneur du Club de Bruges depuis 2019, il a remporté le titre de champion de Belgique avec les Brugeois lors de la dernière saison arrêtée par la pandémie de coronavirus. Cette saison, l'entraîneur brugeois a également qualifié les 'Blauw & Zwart' pour les 16es de finale de l'Europa League après avoir récolté 8 points en Ligue des Champions dans un groupe composé de Dortmund, la Lazio et le Zenit Saint-Pétersbourg.

"C'est un prix pour l'ensemble du staff", a réagi Philippe Clément. "Ils sont heureux pour moi. Mais je suis aussi super content pour eux. Si cette appréciation mutuelle n'est pas là, vous ne pouvez pas tenir le coup. Nous passons beaucoup de temps ensemble. Vous devez être capable de rester productif et vous ne pouvez faire cela que si vous êtes une équipe soudée."

Le journal Het Laatste Nieuws remettra le Soulier d'Or masculin et féminin le 13 janvier prochain. Dans les jours qui précèdent, les lauréats des trophées annexes seront connus. Samedi, Simon Mignolet, le gardien du Club de Bruges, avait déjà remporté le trophée du Gardien de l'Année.

En raison de la crise sanitaire, le Gala habituel n'est pas prévu cette année. Habituellement désigné sur base de deux tours de scrutin, le Soulier d'Or 2020 sera élu sur base d'un seul tour à cause du faible nombre de matches disputés lors du premier semestre de l'année.

Le but de l'Année

Hans Vanaken (Club Bruges), pour sa volée lointaine du gauche lors d'une victoire 1-2 à Anderlecht en janvier 2020, a marqué le but de l'année. Tel a été le verdict annoncé mercredi lors du 67e gala du Soulier d'Or.

Le but du Brugeois a été préféré à la volée lointaine de Théo Bongonda, synonyme de victoire pour Genk dans le derby limbourgeois contre Saint-Trond le 7 novembre, et la reprise acrobatique de Noa Lang (Club Bruges) contre Courtrai le 21 novembre.

Vanaken succède à son équipier brugeois Clinton Mata au palmarès.

Charles De Ketelaere (Club Bruges) élu Espoir de l'année

Le milieu de terrain du Club Bruges Charles De Ketelaere a été élu Espoir de l'année dans le référendum du Soulier d'Or. Avec 403 points, le joueur brugeois de 19 ans devance nettement Aster Vranckx (FC Malines), 2e avec 89 points, et Nicolas Raskin (Standard), 3e avec 86 points.

Après avoir fait son apparition en équipe première du Club Bruges en 2019, Charles De Ketelaere a éclaté en 2020, devenant un des pions essentiels de l'échiquier blauw en zwart. En 2020, il a été titulaire 18 fois en championnat et est monté 9 fois au jeu, inscrivant deux buts et donnant deux assists. De Ketelaere s'est aussi montré en Ligue des Champions et en novembre, il a fêté face à la Suisse sa première sélection en équipe nationale.

"C'est un trophée sympa, je suis fier", a réagi Charles De Ketelaere. "J'ai toujours rêvé de percer et c'est maintenant le cas. Me voilà Espoir de l'année grâce à mes bonnes prestations et à celles de l'équipe. C'est quelque chose dont je peux être fier."

Charles De Ketelaere succède à Yari Verschaeren (Anderlecht) au palmarès de l'Espoir de l'année.

© Belga

Gardien de l'Année: Simon Mignolet

Simon Mignolet, le gardien du Club de Bruges, a été élu Gardien de l'Année pour la deuxième année de rang dans le référendum du Soulier d'Or. Avec 419 points, Mignolet devance le gardien du Standard Arnaud Bodart (201) et le portier d'Anderlecht Hendrik Van Crombrugge (176) sur le podium.

Mignolet, 32 ans, remporte cette distinction pour la deuxième année de rang. En 2019, quelques mois après son arrivée à Bruges, les points du deuxième tour lui avaient suffi pour devancer Sinan Bolat, qui défendait alors les cages de l'Antwerp. En 2020, le dernier rempart des 'Blauw & Zwart' a démontré qu'il restait une pièce maitresse de l'effectif brugeois avec qui il a remporté un titre de champion de Belgique lors de la dernière saison, arrêtée à cause de la pandémie de coronavirus.

"C'est toujours beau de recevoir un trophée individuel et cela signifie aussi que vous jouez bien en tant que club et équipe", a réagi Mignolet. "J'espère donc que le Club de Bruges remportera encore des trophées."

