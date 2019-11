Les Comores sont premier de leur groupe pour le moment.

Véritable scène de liesse dans le petit stade de Moroni ! Après son match nul inespéré face à l'Egypte, les Comores sont premiers du groupe G pour se qualifier lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Les supporters n'ont pas réussi à contenir leur joie et ont... envahi le terrain ! Le pays où évolue un certain Faiz Selemani pourrait participer à sa première CAN de son histoire.