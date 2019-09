La décision de la ministre avait marqué le coup d'arrêt du projet.

L'appel de Ghelamco, l'entreprise qui portait le projet de Stade national sur le parking C du Heysel, contre le refus du gouvernement flamand de lui octroyer un permis d'environnement a été définitivement rejeté par le conseil flamand chargé de se prononcer sur les contestations des décisions en matière de permis.

En janvier 2018, la ministre flamande de l'Environnement Joke Schauvliege (CD&V) avait refusé d'octroyer à Ghelamco un permis d'environnement pour la construction et l'exploitation d'un Stade national sur le Parking C du Heysel, situé sur la commune flamande de Grimbergen.

La ministre avait ainsi suivi l'avis défavorable rendu par la commission régionale des permis d'environnement et conclu que les nuisances et les risques pour l'humain et l'environnement "ne sont pas limités à un niveau acceptable". Cette décision avait marqué le coup d'arrêt du projet.