La majorité des huitièmes de finale de la Croky Cup a lieu ce mercredi soir.

Parmi les affiches de la soirée, on retrouve le duel entre Charleroi et La Gantoise, deux équipes en très bonne forme. Le match des Carolos est à suivre à 20h45 sur Club RTL tandis que la rencontre des Rouches est à suivre sur l'application RTL Play dès 20h.

Le Standard accueille Rebecq, le petit poucet de la série. Pour ce huitième de finale de Coupe, où le Standard veut aller le plus loin possible, Michel Preud’homme devrait opter pour un mix entre des joueurs habitués au onze de base et d’autres qui n’ont pas énormément de temps de jeu. Des éléments comme Lavalée, Goreux, Boljevic ou Avenatti pourraient ainsi recevoir leur chance. A Rebecq, Mucci, touché aux ischios est le seul absent. Habitué à proposer un 4-3-3, Dimitri Leurquin devrait opter pour ce match de gala pour un dispositif un peu plus défensif avec un 4-5-1.

MPH a décidé d'aligner le onze suivant: Bodart, Fai, Vanheusden, Lavalée, Miangue, Goreux, Cimirot, Mpoku, Boljevic, Avenatti, Cop. Emond, Carcela, Laifis et Amallah sont notamment sur le banc de touche des Liégeois.

A Rebecq, Dimitri Leurquin aligne: Lahaye, Leemans, Poto Mees, Niangbo, Herbecq, Rosy, Kaminiaris, Piret, Delsanne, Wallaert, Olivieira.

Du côté de Charleroi, Modou Diagne, qui n’a pas joué ce week-end en raison d’une blessure au tendon d’Achille, s’est de nouveau entraîné normalement, mais n’a pas été repris dans la sélection de Belhocine. Mandanda, Niane et Keita ne seront pas non plus de la partie. Diandy et Delfi quant à eux sont toujours sur la touche. Du côté de Gand, le Suédois Lustig pourrait faire son retour dans le onze de base de Thorup, poussant Castro-Montes sur le banc. Mohammadi pourrait quant à lui prendre la place de Asare. Les Gantois sont sur une belle série de dix matches sans défaites toutes compétitions confondues lors de leurs onze derniers matches

Dans les autres rencontres de la soirée, l'Union-Saint-Gilloise rencontre Westerlo, Bruges se déplace à Ostende, Courtrai accueille Eupen et Saint-Trond se rend à Zulte Waregem.

Suivez notre multi-live en direct commenté dès 19h55