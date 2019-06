Stéphanie Frappart, 35 ans, arbitrera la saison prochaine en Ligue 1 française, a annoncé vendredi la fédération française de football (FFF). Elle devient ainsi la première arbitre féminine de l'histoire du football français.

"Je suis fière et honorée de cette nomination. C'est un réel bonheur, la récompense d'années de travail et de sacrifices", a exprimé Stéphanie Frappart, qui était arrivée en Ligue 2 en 2014, dans le communiqué de la FFF. Je tiens à remercier la DTA (direction technique des arbitres) et la CFA (Commission fédérale des arbitres) de leur confiance. Etre la première femme à devenir arbitre de Ligue 1 est à la fois un privilège, un honneur et une responsabilité. J'espère que mon parcours va encourager les jeunes filles et les femmes à s'engager dans l'arbitrage".

Stéphanie Frappart avait déjà accompli une première cette saison en dirigeant Amiens/Strasbourg en championnat le 28 avril dernier (0-0).