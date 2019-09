Pour l'Ecosse, c'est tout ou rien contre la Belgique lundi soir, lors de la sixième journée des qualifications (Groupe I) pour l'Euro 2020.

Après la défaite 1-2 de vendredi contre la Russie, l'Ecosse compte six points sur quinze et occupe la quatrième place loin des Diables rouges (15 points). De plus, les Ecossais n'ont pas marqué contre les Belges depuis dix-huit ans. En juin, ils ont encaissé un 3-0 à Bruxelles et l'année dernière The Tartan Army a reçu un sévère 0-4 lors d'un match d'entraînement. "Il faut être sur la défensive face à la Belgique et en même temps oser prendre des risques", a déclaré l'entraîneur écossais Steve Clarke.

"Il ne faut pas croire qu'on peut camper 90 minutes devant notre but. Les joueurs doivent tirer les leçons du match de juin: nous avons été pressés contre notre propre but, mais nous sommes restés en course pendant longtemps. Si nous le faisons aussi à domicile, nous avons des joueurs capables de causer des problèmes à la Belgique."