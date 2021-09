On nous l’avait annoncé avec cinq kilos de plus, seulement quatre mois après sa retraite. Mais on n’a rien vu, à l’œil nu en tout cas. "J’ai effectivement ces kilos mais ça reste caché. Mais là, j’ai atteint la limite ; ça m’énerve. Je fais gaffe de ne pas aller plus haut. Je ne veux pas être un coach gros mais ce n’est pas facile de trouver du temps pour faire du sport avec ce boulot."

Pour trouver Steven Defour à Malines, il faut désormais aller dans le vestiaire des entraîneurs. Au mois de mai dernier, il annonçait la fin de sa carrière, à 33 ans. Avant de revenir au Parc Astrid dimanche, on s’est posé une petite heure avec le Soulier d’Or 2007 pour parler de sa nouvelle carrière. Mais aussi un peu de son ancienne.

C’est comment la vie de coach ?

"Cela commence beaucoup plus tôt et je ne m’y attendais pas (sourire). Je dois être au club à 7 h 15. Les autres membres du staff viennent d’assez loin et ils veulent arriver avant les bouchons. Moi, j’habite à Anvers et je suis tout près mais je m’adapte. Les semaines où j’ai ma fille, je l’amène à 7 h 15 à l’école à Malines où ma sœur est institutrice. Et en dix minutes, je suis au club. Wouter (Vrancken) est flexible et me laisse ce petit retard. En début de semaine, la journée se finit vers 17 h. Quand on approche du match et que tout est prêt, il est plus 15 h."

Quel est votre rôle au sein du staff ?