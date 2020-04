L'ancien Diable Rouge Stijn Stijnen a été acquitté par le tribunal civil d'Hasselt dans le litige qui opposait l'actuel entraîneur du Patro Eisden Maasmechelen à son ancien club, le Sporting Hasselt.

Hasselt avait lancé une procédure contre Stijnen, ancien président du conseil d'administration du club limbourgeois, ainsi que contre un autre ancien membre du CA, pour des manquements contractuels présumés, des arriérés ONSS et de TVA.

Alors que des dommages et intérêts étaient réclamés à hauteur de 68.000 euros, le tribunal a estimé que le club n'avait pu apporter aucune preuve et a acquitté Stijnen et l'autre membre du conseil d'administration. La demande de dommages et intérêts a été jugée non-fondée et Hasselt doit payer les fras de justice (3600 euros par personne).

Les ennuis judiciaires de Stijn Stijnen ne sont toutefois pas terminés. L'ancien gardien du FC Bruges et des Diables Rouges est suspecté d'avoir harcelé deux administrateurs du Sporting Hasselt. Il est reproché à l'ancien portier international d'avoir envoyé une vingtaine de SMS au ton menaçant au président de l'époque, Bart Casters, ainsi qu'à un autre administrateur car il estimait que le club lui devait encore de l'argent. Le prévenu avait aussi publié des textes du même ordre sur Facebook. L'affaire sera traitée le 4 juin.