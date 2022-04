C'est tout nouveau: la FIFA annonce en grande pompe, ce mardi, le lancement de sa nouvelle plateforme FIFA+. Ce qui ressemble à première vue à un Netflix du foot va rassembler une large offre: 40.000 matches en streaming chaque année (y compris des matches de championnat aux quatre coins de la planète et du foot féminin), des archives, des "match center" (les amoureux de statistiques y trouveront leur compte), des jeux (quiz, fantasy, pronostics, ...) et des programmes originaux, dont plusieurs documentaires sur les stars du ballon rond (Ronaldinho ou Dani Alves sont déjà en ligne).

Gianni Infantino, président de la FIFA, s'explique: "La plateforme FIFA+ représente la prochaine étape de notre vision qui consiste à rendre le football véritablement mondial et inclusif. Elle aide la FIFA à remplir sa mission fondamentale, qui est de développer le football dans le monde entier. Ce projet représente un changement de paradigme de par les différentes façons qu’il offre d’interagir avec le football à l’échelle mondiale. C’est une composante essentielle de ma Vision 2020-2023. FIFA+ va accélérer la démocratisation du football et nous sommes ravis de partager cela avec les amateurs de football."





Pas de matches belges en streaming



Est-ce aussi une nouvelle façon de faire rentrer de l'argent dans les caisses ? La question est légitime mais la réponse est (pour l'instant) négative: aucun abonnement n'est nécessaire pour se connecter. Mieux encore pour le public belge: un documentaire sur l'académie d'Anderlecht et son projet "Purple Talents" est déjà en ligne, avec Kompany, Lukaku, Nmecha, Stroeykens et Bounida en têtes d'affiche. Par contre, on nous confirme du côté d'Eleven Sports, détenteur des droits télévisés pour le football belge, qu'il n'y aura pas de matches de Jupiler Pro League sur la plateforme.



Autre bémol: ce mardi après-midi, la plateforme était très lente. Le lancement a sans doute attiré un peu trop de monde, surchargeant le site. Mais on ne niera certainement pas que le potentiel est là.



Découvrez FIFA+ en cliquant ici !