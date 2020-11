Notre nouvelle émission, Champions Club, en partenariat avec Proximus Sports, débarque une nouvelle fois ce lundi. Ce mardi, c'est la troisième journée de la Ligue des Champions. Bruges a obtenu un très bon 4/6 jusqu'ici et affronte Dortmund qui est à un point. En cas de résultat favorable, les Blauw en Zwart peuvent prendre seuls la tête du groupe.

Vincenzo Ciuro et toute son équipe préfaceront le match des Gazelles ainsi que LE choc entre le Real Madrid et l'Inter Milan. Jonathan Lange et Thomas Chatelle aborderont également la question de l'intégration de Jérémy Doku et l'actualité brulante du FC Barcelone.

Direct 18h00: