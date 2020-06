Retrouvez-nous comme tous les lundis sur DH.be.

Cette semaine, Vincenzo Ciuro et les experts de la DH reçoivent l'ancien ailier d'Anderlecht et du Standard de Liège Jonathan Legear. Christian Benteke est l'autre invité de cette nouvelle émission du Grand Debrief. A noter également que le Soulier d'ébène sera décerné à 18h aujourd'hui et que l'heureux élu sera de la partie !

Les deux éléments offensifs ont été formés au Standard de Liège avant de filer à Anderlecht pour Legear et Genk pour celui que l'on surnomme désormais Big Ben' en Angleterre.

Exceptionnellement, votre émission préférée sera diffusée à 18h au lieu de 17h.

Direct du Grand Debrief à 18h: