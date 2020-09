La Fédération européenne de football (UEFA) a annoncé cette mesure en lien avec la crise sanitaire du coronavirus, lundi.

Chaque club se verra attribuer 3 000 billets pour la finale dans la capitale hongroise. La vente des billets a commencé immédiatement lundi. Dans la Puskas Arena, 30 % de la capacité normale du stade sera utilisée, l'UEFA parle d'un "moment test pour le retour des fans dans les stades".

Les supporters doivent garder une distance d'un mètre et demi entre eux et porter un masque buccal dans le stade. Pour pouvoir entrer en Hongrie, il faut de toute façon obtenir un résultat négatif au test de dépistage du coronavirus. L'UEFA invite 500 membres professionnels de la santé hongroise à assister gratuitement au match. Pour les autres participants, un billet coûtera entre 30 et 120 euros.