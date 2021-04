Deux matches étaient proposés ce vendredi et deux ce samedi. OHL et Zulte étaient bye.

PO1

Anderlecht - Standard 6-0

Ce premier Clasico des playoffs 1 aurait pu intensifier le suspense en tête mais Anderlecht en a décidé autrement. Dominatrices, les Mauves ont retrouvé leurs habitudes en plantant six buts (13 sur l'ensemble de la saison) à leurs Dauphines qui ont pourtant eu des occasions mais qui n'ont jamais réussi à prendre Odeurs à défaut. Avec de nouveau une avance de six points, le RSCA Women a relevé la tête après un nul et une défaite. Pour l'occasion, les joueuses de Patrick Wachel ont dépassé la barre des 100 buts inscrits en championnat. Elles sont à 101.

Les buts: 8e Wullaert (1-0), 13e Toloba (2-0), 35e Wullaert (3-0), 66e Van Gorp (4-0), 75e Deloose (5-0), 89e Van Gorp (6-0)

Gand – Bruges 2-1

Et si finalement Gand était le plus grand rival du Standard? En tout cas les Buffalos ont engrangé un nouveau succès leur permettant de revenir à un point des Liégeoises. De quoi aussi viser plus alors que le double affrontement contre Anderlecht est toujours au programme? Les Gantoises ont en tout cas pu compter sur l'internationale Van Kherkoven pour valider ces trois points.

Les buts: 20e Loonen (1-0), 40e Minnaert (1-1), 77e Van Kherckoven (2-1)

>>> Classement des PO1 <<<

PO2

Alost – Charleroi 2-0

Après son partage contre le White Star, le Sporting de Charleroi n'a rien pu faire contre Alost. Les Zèbrettes ont tenu une grosse heure avant de voir les Alostoises prendre le dessus au score. Alost continue son chemin vers la tête des PO2.

Les buts : 67e Baccarne (1-0), 83e Vanhooren (2-0).

White Star - Genk 2-3

Le Fémina vit des playoffs 2 difficiles. Pourtant, les Bruxelloises avaient terminé la phase classique en force avec une victoire à Anderlecht mais ce vendredi, les joueuses d'Audrey Demoustier ont subi une nouvelle défaite. Pourtant, elles avaient pris les devants mais les Limbourgeoises ont réussi à renverser la vapeur en deuxième période. Genk en profite pour rester en tête avec Alost.

Les buts : 41e Rakowicz (1-0), 46e et 65e Merkelbach (1-1, 1-2), 72e Duitsters (1-3), 81e Bougard (2-3)

>>> Classement des PO2 <<<