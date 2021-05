Anderlecht - OHL 2-0

Si Anderlecht est au paradis avec un titre et une qualification pour l'Europe en poche, la situation est nettement moins drôle pour le Standard Fémina qui sombre mais espère encore finir troisième. Plus bas, Alost, Genk et Zulte-Waregem promettent une belle bataille pour la sixième place. Le point sur les play-offs 1 (étape des vainqueur) et les play-offs 2 (étape des perdants), à trois matchs de la fin.

Avec à une Tessa Wullaert en forme qui a inscrit deux buts en première période, Anderlecht s'est imposé deux buts à zéro face aux Louvanistes. Un score logique et une victoire synonyme de titre, le huitième au total, pour les filles de Patrick Wachel. Le coach empoche son quatrième titre en cinq saisons et peut partir avec le sentiment du devoir accompli. Reste maintenant à faire bonne figure sur la scène européenne avec, à la barre, Johan Walem.



Les buts: 10e et 43e Wullaert (1-0 et 2-0).





Club Bruges - Standard 5-2

Genk - Zulte-Waregem 2-0

C'est bien tristement devenu une habitude du côté des Rouches. Après une bonne phase classique en terminant à la deuxième place avec cette envie de titiller Anderlecht jusqu'au bout, le Standard Fémina connait une véritable descente aux enfers. Quatrième défaite consécutive et une seule victoire en play-offs... contre Bruges, l'adversaire de ce week-end. Les Rouches ont encaissé cinq buts pour seulement deux marqués, alors que Desmarais remplaçait Lichtfus dans la cage. Après 30 minutes, la messe était dite: 3-0. Depuis l'annonce du départ du coach et de nombreuses joueuses, plus rien ne va du côté de l'Académie...: 10e Laridon (1-0), 26e Minnaert sur pen. (2-0), 30e Vangheluwe (3-0), 54e Vanmechelen sur pen. (3-1), 57e Laridon (4-1), 61e Vanmechelen (4-2), 73e Minnaert (5-2).

Alors que les résultats de Zulte-Waregem sont en dents de scie, Genk est parvenu a engrangé une deuxième victoires lors de ces play-offs. Duijsters a inscrit les deux buts en première période, ce qui permet aux Limbourgeoises de rester dans la course pour la sixième place, au même titre qu'Alost (18 points chacun et 5 matchs joués) et que leur adversaire du jour (17 points, 6 matchs joués). Le suspense reste grand, même si cette sixième place ne donne droit à rien.



Les buts: 18e et 41e Duijsters (1-0 et 2-0).





Charleroi - Femina White Star 4-1

Grâce à leur large victoire, les Carolos quittent la lanterne rouge et la laisse à leur adversaire de ce vendredi (12 points chacun). Les Carolos sont un véritable yoyo, après une phase classique on ne peut plus compliquée. Le White Star, lui, ne semble plus y arriver avec cinq défaites en six matchs lors de ces play-offs.



Les buts: 13e Duterne (1-0), 26e Gijsbrechts (1-1), x (2-1), 73e M. Vos (3-1), 90e Duterne (4-1).