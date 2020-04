La compétition féminine de football au plus haut niveau en Belgique, la Super League, sera étendue à dix clubs la saison prochaine, a annoncé l'Union belge de football mercredi.

La Women's Super League comptait six clubs cette saison, elle en comptera donc quatre de plus. Onze clubs ont en effet reçu une licence sur onze demandes. Le DVC EVA's Tirlemont a également reçu le feu vert, mais sur le plan sportif (9e en division 1 (D2)), il n'est pas promu.

L'Eendracht Alost et le Fémina White Star Woluwe, respectivement premier et deuxième de division 1 et donc promus en Super League, ainsi que Zulte Waregem et le Sporting Charleroi, clubs de Pro League développant une section féminine, sont les nouveaux venus. Ce quatuor rejoint Anderlecht Ladies, le Standard Fémina, La Gantoise, KRC Genk Ladies, le Club de Bruges YLA et OHL.

La crise du coronavirus a stoppé définitivement le championnat de Super League cette saison. RSCA Ladies, qui comptait 8 points d'avance sur le Standard au moment de l'arrêt, a été proclamé champion de Belgique.