Après deux matchs sans victoire, les joueuses du Sporting d’Anderlecht ont répondu en championnes lors du match au sommet de cette troisième journée des playoffs 1 en plantant six buts face au Standard Fémina dans le 3e Clasico de la saison. Ces trois points offrent de nouveau une avance confortable, six unités, sur le Standard alors que le RSCA a encore un match de plus à jouer. De quoi se rapprocher davantage d’un nouveau sacre.

La rencontre samedi après-midi a pris, au Lotto Park, sa tournure définitive rapidement, mettant les Liégeoises K.-O. avant la pause.



(...)