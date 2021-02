Super League: les matchs prévus ce week-end sont remis Football Matthias Sintzen Les cinq matchs au programme sont reportés. Les nouvelles dates ne sont pas encore connues. © Moisse

Les rencontres prévues ces 12, 13 et 14 février en Super League sont reportées en raison des conditions climatiques. En effet, les températures négatives et la neige ne permettent pas le déroulement des matchs des filles sur des terrains qui, bien souvent, ne sont pas chauffés.



Gand-Zulte Waregem, Alost-Anderlecht, Bruges-Charleroi, Standard-White Star et Louvain-Genk sont donc remis à une date ultérieure qui n'est pas encore connue. Ce qui est certain c'est que, même s'il n'y a pas de rendez-vous en championnat durant les deux prochaines semaines, les matchs ne pourront pas avoir lieu avant fin février/début mars car les Red Flames affronteront les Pays-Bas (18/02) et l'Allemagne (21/02).