Playoffs 1

Le Standard et le Fémina White Star étaient bye pour cette journée.

La Gantoise - Louvain 1-3

Les Gantoises, privées de Jolet Lommen et Ella Van Kerkhoven, ont perdu l'occasion de se rapprocher d'Anderlecht lors de cette 4e journée de playoffs 1. Mais elles sont tombées sur une équipe en forme puisque les Louvaniste restent sur un super bilan de 23 sur 27. Ce match qui a fait la part belle à la jeunesse n'a pas tardé à se lancer, les occasions se multipliaient dès le coup d'envoi. Du côté louvaniste, on mettra en évidence Luna Vanzeir. Auteur d'un assist pour Detruyer, elle se montrait encore plus décisve quelques minutes plus tard. Gand réussissait à réduire le score en contre mais la jeune Cattoor qui fétait ses 17 ans samedi validait les trois points pour son équipe.

Les buts: 27e Detruyer (0-1), 31e Vanzeir (0-2 sur pen.), 63e Van de Velde (1-2), 72e Cattoor (1-3)

Club Bruges - Anderlecht 2-2

On ne parlera pas de contre-performance d'Anderlecht, une semaine après le carton face au Standard. Tessa Wullaert nous avait averti que ce déplacement à Bruges pour ce "Topper" féminin ne serait pas si facile et c'est ce qu'il s'est passé. Si Toloba et Missipo réussissaient à donner l'avantage aux Mauves face à la "lanterne" rouge de ces PO1, qui n'avait pas encore pris un point dans ces playoffs, les Brugeoises, réduites à 10 suite à l'exclusion de Vangheluwe à la 75e, réussissait à égaliser et à résister malgré leur réduction numérique.

Le Sporting d'Anderlecht prend tout de même un point et compte toujours 7 unités d'avance sur OHL et le Standard, deuxièmes.

Les buts: 9e Decorte (1-0), 17e et 62e Toloba (1-1), 62e Missipo (1-2), 73e Laridon (2-2)

>>> Classement des PO1 <<<

Playoffs 2

Charleroi - Genk 2-0

Genk a raté l'occasion de prendre un peu le large en perdant au Sporting de Charleroi. Pour les Zébrettes, c'est la deuxième victoire des playoffs 2, de quoi pouvoir rêver à aller titiller le top 3 pour remporter les playoffs? Les Carolos ont en tout cas été plus opportunistes. Les deux buteuses inscrivaient là leur 2e but personnel de la saison et Duterne peut même se targuer d'avoir été décisive avec un assist pour la première buteuse. Bien organisées, les joueuses de Charleroi ont réussi à empêcher Limbourgeoises d'alerter Ambre Collet.

Les buts : 35e Matavkova (1-0), 73e Duterne (2-0)

Alost - Zulte Waregem 0-3

Zulte fait la bonne opération dans ce match au sommet des playoffs 2. Les joueuses ont en effet profité du faux pas de Genk pour revenir à auteur d'Alost et de Genk en tête, ce qui nous vaudra pas mal de suspense pour la victoire finale.

Les buts: 6e Buabadi (0-1), 16e De Priester (16e), 65e Buyle (65e)

>>> Classement des PO2 <<<