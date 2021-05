Anderlecht - Club Bruges REMIS

Les Mauves devaient fêter leur titre cette semaine mais la fête a dû être reportée, tout comme le match face au Club Bruges de ce dimanche en raison de cas de Covid dans l'équipe de la capitale. La nouvelle date n'est pas encore connue.





OH Louvain - La Gantoise 4-2 Sur les terres d'OHL, les Gantoises ont respecté le rythme qu'elles s'étaient donné lors de ces play-offs. A savoir, la défaite après deux victoires. Sauf qu'en perdant ce dimanche, Gand a pu faire une croix sur la deuxième place au général, laissée à son adversaire du jour. Battues 2-0 au repos, les visiteuses y croyaient alors que le score était de 2-1 à dix minutes du terme. Mais Mazrouai devait rejoindre les vestiaires après avoir reçu une deuxième jaune et, peu après, les Louvanistes plantaient le troisième. Lommen réduisait le score à 3-2 à la 90e mais Eurlings (2e but) enfonçait définitivement le clou dans les arrêts de jeu, mettant ainsi fin à tout suspense.



Les buts: 16e Detruyer (1-0), 35e Eurlings (2-0), 71e Eijken (2-1), 85e Vanzeir (3-1), 90e Lommen (3-2), 90e+2 Eurlings (4-2).





>>> Classement <<<

Zulte-Waregem - Alost 3-2 : 16e Detruyer (1-0), 35e Eurlings (2-0), 71e Eijken (2-1), 85e Vanzeir (3-1), 90e Lommen (3-2), 90e+2 Eurlings (4-2).

Malgré sa défaite à Zulte, Alost peut toujours croire à la sixième place. Pour cela, il faudra battre... Genk, l'actuel leader des PO2, la semaine prochaine. Zulte, qui compte un point de moins qu'Alost, peut espérer finir deuxième, en battant le Femina White Star la semaine prochaine et en espérant un faux pas de son adversaire de ce dimanche.



Pour ce qui est du match contre Alost, les joueuses locales menaient 2-0 après cinq minutes. Elles en marquaient même un troisième après la pause. Mais, rapidement, Alost inscrivaient deux buts. Ce n'était, malheureusement pour les visiteuses, pas suffisant.



Les buts: 2e Vierendeels sur pen. (1-0), 5e Pauline (2-0), 48e Buyle (3-0), 59e Vanhooren (3-1), 64e Van Gilis (3-2).



Genk - Charleroi 2-1





Les buts: 40e Duijsters (1-0), 75e Merkelbach (2-0), 85e Bouchenna (2-1)





>>> Classement <<< Nouvelle défaite des Carolos pour leur dernier match face au leader des play-offs 2. Après être menées deux buts à zéro à un quart d'heure du terme, elles se sont réveillées un peu trop tard en sauvant l'honneur à la 85e. Des Carolos qui devront attendre la dernière journée et match du Femina White Star face à Zulte-Waregem. Elles espèrent une défaite des Bruxelloises pour ne pas terminer lanterne rouge du championnat.: 40e Duijsters (1-0), 75e Merkelbach (2-0), 85e Bouchenna (2-1)

Il reste une journée à disputer (deux pour Anderlecht) avant le dernier coup de sifflet en Super League. En playoffs 1, le classement final est connu alors que dans la deuxième partie de tableau, le suspense est intense.