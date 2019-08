A la mi-temps de cette Supercoupe d'Europe entre les Reds de Liverpool et les Blues de Chelsea, les joueurs de Frank Lampard avaient pris un léger avantage grâce à leur attaquant français Olivier Giroud qui a ouvert le score d'un joli tir croisé. Dans un match riche en occasions de buts, la réaction des hommes de Jurgen Klopp est venue des pieds de Sadio Mané. Au retour des vestiaires, le Sénégalais remettait les deux équipes à égalité d'un but opportuniste.La fin du temps réglementaire n'allait plus offrir le moindre but et les deux équipes devaient se départager en prolongations. Rapidement, Sadio Mané, encore lui, fusillait Kepa suite à un bon travail de Firmino. Le centre en retrait du Brésilien trouvait l'intérieur du pied du Sénégalais qui catapultait le cuir sous la transversale du portier de Chelsea.

Mais Chelsea ne se laissait pas abattre et repartait à l'offensive, notamment via le jeune Tammy Abraham qui poussait le portier de Liverpool, Adrian, à commettre une (légère) faute. L'arbitre Stéphanie Frappart accordait un penalty aux Blues et Jorginho égalisait.Divock Origi - contrairement à Batshuayi resté sur le banc durant 120 minutes - montait alors au jeu et tentait de mettre le feu à la défense adverse sur les deux seuls bons ballons qu'il a eu à négocier. Malgré les efforts du Diable rouge, la deuxième mi-temps des prolongations était moins palpitante et il fallait une séance de tirs au but pour départager les deux formations.Firmino, Jorginho, Fabinho, Origi, Mount, Alexander-Arnold, Emerson et Salah transformaient leur tentative dans cet ordre. Mais le jeune attaquant de pointe de Chelsea, Tammy Abraham, craquait sous la pression. Le 10e tireur échouait et voyait son envoi repoussé du pied par Adrian.Liverpool s'offre donc un nouveau trophée en 2019.