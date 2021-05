Pour les Diables Rouges, le 12 juin sonne le jour de vérité. Ou plutôt, un des trois jours de vérité, car c'est ce jour-là qu'ils donneront le coup d'envoi de leur campagne de l'Euro de football. Et pour encourager nos fiertés nationales encore plus intensément, Jupiler offre à dix heureux fans de foot, accompagnés de leurs bulles, une soirée inoubliable au Stade Roi Baudouin. Les Diables sur grand écran, ça c'est de l'ambiance !

La Belgique, fan de foot, se prépare à encourager massivement nos Diables Rouges. Et la Jupiler Red, une pils fraîche colorée de rouge pour l'occasion, est indissociable du gazon. Jupiler saute sur l'occasion de l'Euro pour lancer un concours exclusif.

Que devez-vous faire pour gagner ? C'est simple. "Montrez-nous à quel point vous êtes RED Inside", explique Amaury Hayois, marketing manager de Jupiler Benelux. "Sur le thème : ‘show me you’re red inside, without telling me you’re red inside’, postez une vidéo sur Instagram et Facebook qui prouve clairement votre amour pour le foot national. Utilisez le #JupilerRedInside et taguez @jupiler_belgium. Ensemble, nous allons colorer Facebook et Instagram d'un rouge diabolique pendant l'Euro de football !".

Un match entre amis

Et Amaury confirme que poster une vidéo peut être payant : "Les dix participants dont la vidéo est la plus populaire remporteront le premier prix : une soirée exclusive au Stade Roi Baudouin, où le match des Diables pourra être suivi sur un grand écran, chacun en compagnie de sa bulle d'amis. Il s'agira du match contre le Danemark ou contre la Finlande, mais une chose est sûre, le feu d'artifice sera assuré à la fin du match."

Un match entre amis ? Ambiance garantie, du début à la fin. Les gagnants sont également pris en charge à leur domicile par le van Jupiler, participeront à de nombreuses animations et se verront offrir un délicieux repas. Bien entendu, les rafraîchissements seront assurés pour étancher leur soif et garder l'intensité du match sous contrôle.

Diablement bon !

Et qu'en pensent Hazard et ses coéquipiers ? "Les Diables rouges ont immédiatement débordé d'enthousiasme lorsque nous leur avons parlé de l'action", a déclaré Amaury. "Ce que j'attends moi-même de l'Euro ? Que nous rentrions à la maison avec la coupe, évidemment ! Je suis un très grand fan. Je pense que nos Diables iront très loin."

Participez à la folie de l'Euro et partagez votre vidéo avec le #JupilerRedInside et taguez @jupiler_belgium. Goûtez la diablement délicieuse Jupiler Red avec son col de mousse onctueux dans votre bistro préféré, ou procurez-vous-en au supermarché pour en profiter pleinement à la maison. Santé !