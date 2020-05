Grâce à une application, le spectateur peut encourager son équipe… depuis son fauteuil.

La reprise de la compétition en Allemagne s’est faite à huis clos. Dans les différents championnats, c’est sans supporters que se dérouleront les premiers matchs, jusqu’à nouvel ordre. Le retour des spectateurs dans les tribunes n’est en effet pas à l’ordre du jour, et ne devrait pas être autorisé, au mieux, avant septembre.

C’est donc depuis leur fauteuil que les supporters doivent assister à la reprise des compétitions de leurs favoris. Sans ambiance, ce qui confère aux matchs une atmosphère particulière. Mais cela pourrait changer grâce à une application, CrowdAmp, qui permet de recréer l’ambiance du stade via son smartphone.

Pour pallier ce problème, l’agence de marketing internationale Wasserman a développé une application qui permet aux fans d’encourager leur équipe favorite en direct de manière à ce qu’il n’y ait quasi aucune différence sonore avec un stade physiquement bondé.

Pour rendre encore l’ambiance plus réaliste, des mannequins ou une projection de supporters peuvent aussi animer les tribunes.

Des supporters virtuels

L’application CrowdAmp permet de diffuser images et sons enregistrés au préalable dans le stade afin de créer une expérience en direct tout à fait réaliste.

"Pour ce faire, les fans sont invités à enregistrer leurs prestations sonores (chants, encouragements, exclamations sans oublier les fameux "ah" et "oh") et peuvent même se mettre en scène dans de petites vidéos. L’enregistrement sonore est ensuite diffusé dans le stade par le biais d’un système d’amplification et de distribution sonore électronique, les images étant quant à elles projetées sur de grands écrans."

Les supporters peuvent aussi réagir en direct, en mode Game-Time, par le biais des fonctionnalités "Cheers" (en cas de but ou de tacle spectaculaire par exemple) ou "Cries" (dans le cas d’une passe ratée de peu, d’un carton jaune ou d’une décision discutable de l’arbitre).

"Cela donne une expérience de match réaliste tant pour les supporters que pour les joueurs sans oublier les téléspectateurs. Les vidéos préenregistrées peuvent également facilement être intégrées au montage des diffusions en direct."