Le Brésilien s'est blessé contre le Qatar.









Le verdict est sans appel pour le Brésilien qui souffre d'une rupture des ligaments de la cheville droite et qui doit faire une croix sur la Copa America.





Sur Instagram, le joueur du Paris Saint-Germain a publié un cliché de sa cheville souffrante avec en légende, cette phrase : "Après la tempête vient le calme"





© Instagram Neymar







Neymar devra patienter plusieurs semaines avant de remettre un pied sur un terrain de football.

Les jours se suivent et se ressemblent pour Neymar. Suspendu pour avoir frappé un supporter en finale de la Coupe de France, le Brésilien est actuellement accusé de viol par un mannequin brésilien. Sur le terrain, tout n'est pas rose non plus pour "Ney" puisque le joueur de 27 ans s'est blessé avec la sélection auriverde lors d'un match amical face au Qatar.