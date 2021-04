Surprenant: le Standard devance Anderlecht dans ce classement Football N. Ch. L'Observatoire du football CIES a dévoilé une étude consacrée à l'utilisation des joueurs de moins de 21 ans par tous les clubs de division 1 du monde. © Belga

Et il en ressort que le Standard confie 18,7% de temps de jeu à sa jeune garde, contre 18,4% pour Anderlecht qui en fait pourtant son fond de commerce ces derniers mois. Mais Rouches et Mauves sont devancés par une autre équipe belge: le Cercle de Bruges affiche 20% tout rond au compteur du temps de jeu des -21 ans.



Sans surprise, l'Antwerp est dernier de ce classement avec seulement 0,6% de temps de jeu !



Au total, le Standard (106e) et Anderlecht (112e) sont aux portes du top 100 mondial, sur 999 équipes de division 1 passées au crible à travers le monde. Le club letton FK Metta est largement en tête avec pas moins de 88,1%. C'est d'ailleurs le seul qui présente une moyenne d'âge de moins de 20 ans (19,9 ans, exactement) pour l'ensemble de son effectif. Mais l'équipe est habituée à lutter pour son maintien...



Au niveau des championnats du "Big five", Dortmund est en tête de ce classement particulier devant l'OGC Nice et l'AS Monaco. Alors que huit équipes n'ont pas encore aligné le moindre joueur de moins de 21 ans cette saison, dont l'Inter Milan, parti pour être sacré champion d'Italie, et Tottenham.