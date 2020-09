Sven Mary assure que Didier Frenay collaborera avec la justice Football Nawal Bensalem L'agent de joueur a été interpellé à Monaco ce lundi. Son avocat se dit serein. © Belga

L'ancien joueur de foot et désormais agent Didier Frenay a été interpellé ce lundi à Monaco. Il travaillait avec l'agent Patrick De Koster, placé pour rappel sous surveillance dans le dossier Kevin De Bruyne. Un dossier par le juge d'instruction Michel Claise. Didier Frenay sera auditionné. C'est le tenor Sven Mary qui va assurer sa défense. Il se mettra en route vers Monaco dans les prochaines heures si cela s'impose. L'avocat se veut serein. Il nous confirme l'arrestation de son client et nous précise que ce dernier est disposé à collaborer tant que possible avec la justice. "Il transmettra tout document, y compris sa comptabilité, nécessaire à la manifestation de la vérité"