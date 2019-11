Lionel Messi était de retour en sélection après trois mois de sélection.

Lui qui avait critiqué ouvertement l'arbitrage de Brésil-Argentine lors de la dernière Copa America et , au passage, écopé de trois mois de suspension, était de retour avec l'Albiceleste pour affronter... le Brésil en match amical !

Si Les Brésiliens ont raté un penalty en début de match, c'est Lionel Messi qui a ouvert le score, sur un penalty qu'il a lui-même obtenu, transformant celui-ci en deux temps. Dans une rencontre amicale disputée en Arabie Saoudite, les Brésiliens, privés de Neymar, et les Argentins n'ont pas proposé un très grand spectacle.

Finalement, la bande de Messi s'est imposée (0-1, obtenant ainsi une petite revanche sur la dernière défaite contre la Seleça en demi-finale de Copa America.

Une des actions du match que l'on retiendra sans doute plus que d'autres, c'est cette altercation entre Messi et Tite, le sélectionneur du Brésil. Ce dernier réclamait un carton jaune pour une faute que La Pulga a commise. "Ta gueule", avait lancé un Lionel Messi énervé. Ce à quoi le mentor des Brésiliens à répondu: "Non, toi tu la fermes".

En conférence de presse, Tite est revenu sur cette altercation. " J’étais en train de demander pourquoi Lionel Messi ne prenait pas jaune après une grosse faute, et il m’a dit de me taire. Et je lui ai aussi répondu de se taire", détaille-t-il.