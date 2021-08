Le RSCA Women entame son championnat avec la réception de Charleroi.

Ce samedi, le RSCA Women lance sa saison en Super League, une semaine après son élimination de la Champions League. Championnes de Belgique en titre, les Anderlechtoises remettent leur titre en jeu avec la réception de Charleroi, tout en confiance après sa victoire contre le White Star la semaine dernière. Avec ce duel de Sportings, ce sera aussi le temps des retrouvailles pour Tessa Wullaert et Aline Zeler. Coéquipières du temps de Standard (2013-2015), elles se sont souvent retrouvées en équipe nationale avant que la Bercheutoise ne rende son brassard de capitaine à Wullaert, il y a quelques années.

"On en avait discuté avec le staff et c’était le meilleur choix comme fut la transition entre Vincent Komapny et Eden Hazard", se souvient Aline. "Mon plus lointain souvenir de Tessa remonte de son époque à Zulte. On s’est un peu perdu de vue ces derniers temps, ce sera donc un peu spécial de se revoir samedi."