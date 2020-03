Le chroniqueur de la RTBF a été admis à l'hôpital.



Depuis quelques jours, c'est l'angoisse qui a pris place au sein de la famille de Marcel Javaux, chroniqueur bien connu de "La Tribune".

L'ancien arbitre professionnel a été admis à l'hôpital de Libramont, tout comme sa femme Josette, après avoir été testé positif au coronavirus.

Contacté par nos confrères du Sud Presse, l'homme de 64 ans est revenu sur ces événements qui ont chamboulé sa vie. "Ma femme Josette a d'abord été embarquée par l'ambulance", explique Marcel Javaux. "Après une dizaine de jours je me suis mis à tousser, à avoir de la fièvre, des frissons et des tremblements. A l'hôpital, ils m'ont dit que si j'étais resté deux jours de plus chez moi, je serais mort."

Alors que sa femme se trouve toujours en soins intensifs, Marcel Javaux pourrait quitter l'hôpital en fin de semaine. "Nous avons vu la mort de près...", avance-t-il à Sud Presse. "Je suis étonné du nombre de messages qui défilent sur mon téléphone. Cela fait chaud au coeur."