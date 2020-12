Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski et Lionel Messi sont nommés au titre de Joueur de l'année. Les résultats seront connus le 17 décembre à l'occasion d'une cérémonie virtuelle.

Le buteur polonais du Bayern fait office de favori après son parcours éclatant en C1, mais il devra écarter Messi, meilleur joueur Fifa l'an passé, ainsi que Ronaldo qui est également un habitué du trophée.

Les lauréats sont désignés par un vote des capitaines et sélectionneurs des équipes nationales, d'un groupe de plus de 200 journalistes, ainsi que des supporters consultés en ligne du 25 novembre au 9 décembre.

Kevin De Bruyne figurait dans la dernière liste des candidats au titre de Joueur de l'année mais le milieu de terrain de Manchester City, pourtant élu Joueur de l'année en Premier League, n'a pas été retenu.

Thibaut Courtois (Real Madrid) n'a pas non plus passé le dernier écueil, le titre de Gardien de l'année se jouera entre le Brésilien Alisson Becker (Liverpool FC), l'Allemand Manuel Neuer (FC Bayern Munich) et le Slovène Jan Oblak (Atlético de Madrid).

Chez les dames, la Danoise Pernille Harder (Wolfsburg), l'Anglaise de Manchester City Lucy Bronze et la Française Wendie Renard (OL) se disputeront le prix de la Joueuse FIFA de l'année.

L'Argentin Marcelo Bielsa, qui a décroché une promotion en Premier League avec Leeds, est candidat au prix d'Entraîneur masculin de l'année, aux côtés des Allemands Hansi Flick (Bayern Munich) et Jürgen Klopp (Liverpool).

Jeudi, la FIFA a dévoilé une liste de 55 candidats au FIFA FIFPro World 11, le Onze de l'année, où figurent les Diables Rouges Thibaut Courtois, Toby Alderweireld (Tottenham) et Kevin De Bruyne.

Les FIFA Best Awards auront cette année un goût de Ballon d'Or, puisque cette récompense, habituellement décernée en décembre par le magazine France Football, a été annulée en raison de la crise du Covid-19.