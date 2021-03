"Je me retirerai jusqu'à ce que les personnes au pouvoir soient en mesure de réglementer leurs plates-formes avec la même vigueur et la même férocité qu'elles le font actuellement lorsque vous enfreignez le droit d'auteur", écrit le champion du monde 1998. "Le volume considérable de racisme, d'intimidation et de torture mentale est devenu trop toxique que pour être ignoré", a poursuivi Henry. "Il doit y avoir une certaine responsabilité. Il est beaucoup trop facile de créer un compte, de l'utiliser pour intimider et harceler sans conséquence et de rester anonyme. Jusqu'à ce que cela change, je désactiverai mes comptes sur toutes les plateformes sociales. J'espère que cela arrivera bientôt."

Fin février, Henry a démissionné de son poste d'entraîneur du CF Montréal, club de MLS où Laurent Ciman est entraîneur adjoint et Olivier Renard directeur sportif, qu'il avait rejoint en novembre 2019, pour des raisons familiales. Il voulait être plus souvent avec ses enfants à Londres. Avant cela, il a été l'adjoint de Roberto Martinez chez les Diables Rouges (août 2016-octobre 2018) et coach de l'AS Monaco (octobre 2018-janvier 2019).