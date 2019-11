L'ancien attaquant français a été engagé à l'Impact de Montréal, où il évoluera sous les ordres d'un certain Olivier Renard, ex-directeur sportif du Standard.

Après avoir vécu une première expérience de coach principal très compliquée à Monaco, Thierry Henry va tenter de rebondir à l'Impact de Montréal. Le club a indiqué sur son compte Twitter avoir engagé l'ancien buteur français pour la saison 2020.

"Henry a signé une entente de deux ans, assortie d’une option pour 2022", peut-on lire sur le site du club québécois, engagé en MLS. "Henry apportera un nouveau dynamisme à notre club. Il partage notre vision de vouloir élever cette organisation en nous aidant à atteindre nos objectifs sur le terrain, mais aussi à l’extérieur."

Pour rappel, c'est bien à Montréal que travaille également Olivier Renard, ex-directeur sportif du Standard. "Cette nomination, deux mois avant la reprise en janvier, nous permettra d’avoir le temps de construire l’équipe avec celui qui la pilotera", explique d'ailleurs ce dernier. "Jeune et dynamique, il connaît très bien la MLS et répond aux critères que nous avions établis."

Thierry Henry connaît bien le championnat nord-américain pour y avoir évolué entre 2010 et 2015 sous le maillot des New York Red Bulls. "Être au Québec, à Montréal, qui a un énorme héritage multiculturel, c’est quelque chose d’extraordinaire. J’ai toujours eu un œil sur ce club et maintenant j’y suis."

Après Rémi Garde, remercié en août dernier, la direction de l'Impact a donc opté pour un nouvel entraîneur français. Un coach qui sera sans doute moins scruté de l'autre côté de l'Atlantique qu'en France, où la marche était un peu trop haute.

Lors de son arrivée sur le Rocher, Henry avait hérité d'une équipe en perdition, criblée de blessures. Certainement pas les conditions idéales pour débuter une carrière de T1, même après une expérience plus que positive en tant que T3 puis adjoint des Diables rouges. Débarqué en octobre 2018 à la place de Leonardo Jardim, il avait plié bagages dès le mois de janvier, remplacé par... Jardim.